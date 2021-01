Sanremo, lite in via Martiri: uomo aggredito con spray urticante

Sanremo. Al culmine di una lite con il proprio fidanzato, una donna lo ha aggredito con dello spray urticante e si è allontanata. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,30, in via Martiri a Sanremo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia del commissariato matuziano: gli agenti stanno cercando la donna, una 47enne, che rischia una denuncia per lesioni aggravate e, se lo spray risultasse essere di quelli vietati dalla legge, anche una segnalazione per il possesso di armi. Resta da chiarire il motivo dell’acceso diverbio culminato in aggressione.

