Toti: “Siamo al limite della zona arancione, ecco perché tengo chiuse le scuole superiori”

Genova. “Siamo in una posizione a cavallo tra giallo e arancione, molto vicini alla linea di demarcazione. Aumentare la pressione in un momento delicato come questo avrebbe potuto incidere sull’Rt”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti spiega l’ordinanza, anticipata questa mattina e firmata in serata, che dispone per la prossima settimana la chiusura delle scuole superiori, attive solo con la didattica a distanza. Il documento prevede che “a decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 16 gennaio 2021 gli istituti di formazione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale” adottino “la didattica digitale integrata in modo da assicurare il ricorso” a questa modalità “per il 100% della popolazione studentesca”.

