Vaccino, Muzio (FI-LP): “Priorità anche per odontoiatri e veterinari”

Regione. Inserire gli odontoiatri, gli igienisti dentali, gli assistenti di studio odontoiatrico e i medici veterinari tra le figure a cui somministrare in via prioritaria la vaccinazione anti SARS-CoV-2, a prescindere dalla natura del datore di lavoro o dallo stato libero professionale. E’ quanto chiede il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia-Liguria Popolare, con un ordine del giorno depositato stamane.

“Queste figure professionali risultano ad oggi escluse dalla somministrazione in via prioritaria del vaccino – dichiara Muzio – Eppure si tratta di persone in prima linea, particolarmente esposte al rischio di infezione da SARS-CoV-2. Per questo ritengo necessario garantire loro quanto prima la vaccinazione, naturalmente su base volontaria. Tutto questo a maggiore tutela anche dei soggetti che vengono in contatto con loro.”

