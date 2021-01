Viabilità, ancora disagi sulla A10: code di chilometri tra Arenzano e Pegli

Genova. Una nuova mattina di passione per tutti gli automobilisti genovesi e non che si sono trovati ad attraversare l’A10, ancora interessata dai cantieri relativi alle manutenzioni straordinarie che impongono la chiusura dei caselli in uscita Genova Pegli e Genova Prà per chi proviene da Genova, e l’entrata di Genova Pegli verso Ventimiglia, per lavori di manutenzione.

In queste prime ore della giornata si segnalano diversi chilometri di coda sulla A10 verso Genova a causa anche dei restringimenti di carreggiata, a partire da Arenzano.

... » Leggi tutto