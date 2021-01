Ballardini: “Il Genoa ha bisogno di due innesti per migliorare la qualità del gioco”

Genova. “Per me il Genoa ha bisogno di qualche giocatore per migliorare la qualità del gioco”. Davide Ballardini, intervenuto a Sky dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna, commenta il fatto che, pur avendo sistemato la solidità della squadra, i rossoblù facciano sempre un po’ fatica nel condurre il gioco, nella gestione della palla.

“Quando abbiamo noi il pallone dobbiamo avere più personalità e soluzioni di gioco, perché se no finiamo sempre in affanno. Il Genoa non deve fare queste partite. La pigrizia ti porta a fare il doppio della fatica, perché corriamo più delle altre squadre”. Il Genoa va a fiammate, in sostanza.

... » Leggi tutto