Clochard muore stroncato dal freddo vicino all’ospedale Galliera

I soccorritori, allertati da un tassista, erano riusciti in un primo tempo a far riprendere il battito cardiaco dell’uomo. Ma la grave ipotermia, subito diagnosticata dai medici intervenuti, gli è risultata però letale ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’uomo non è stato identificato e a un primo riscontro medico-legale aveva tra i 50 e i 60 anni.