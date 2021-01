Costretti a restituire il bonus spesa per errori nelle domande, indaga la Finanza

Cairo Montenotte. Hanno ricevuto i “bonus spesa” nonostante le domande fossero incomplete. E ora si trovano a doverlo restituire. Anche se, in certi casi, le difficoltà economiche erano tali che ora si trovano nell’impossibilità di farlo. E’ quanto sarebbe successo a Cairo Montenotte, con la Guardia di Finanza che in queste settimane sta indagando per fare luce sulle indiscrezioni.

Sembrerebbe, infatti, che da aprile a luglio i servizi sociali del Comune di Cairo Montenotte abbiano riconosciuto il contributo (da un minimo di 50 € ad un massimo di 350 €) anche a richiedenti che avevano compilato l’autocertificazione in modo incompleto o lasciandola quasi in bianco. In alcuni casi erano riportati soltanto i dati anagrafici omettendo, ad esempio, di specificare il motivo della richiesta o scrivendo motivazioni non valide, requisiti che erano fondamentali per accedere al bonus.

... » Leggi tutto