Emergenza ambientale post alluvione a Ventimiglia, il ministro Costa assicura l’interessamento del governo

Ventimiglia. Con una lettera indirizzata al deputato intemelio Flavio Di Muro, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha confermato l’interessamento del governo per l’emergenza ambientale che si è creata dopo l’alluvione di inizio ottobre che insieme alla passerella Squarciafichi ha spazzato via i sottoservizi comprese le condotte fognarie con conseguente sversamento in mare.

... » Leggi tutto