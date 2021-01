Formazione, dal 19 al 21 gennaio il Salone torna con “Orientamenti Senior”

Liguria. Un altro momento importante per l’orientamento in Liguria. Il Salone ritorna con Orientamenti Senior, un appuntamento dedicato ai ragazzi delle scuole superiori per conoscere le opportunità offerte dall’Università e dal mondo del lavoro. Saranno tre le giornate, dal 19 al 21 gennaio, con oltre 100 webinar online sulla piattaforma http://saloneorientamenti.it/.

Il 25° Salone Orientamenti si è confermato quale primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro. Promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova, ha superato

tramite i vari canali i 150 mila contatti con 53.063 visitatori sulla piattaforma.

