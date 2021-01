Genova, Toti tende la mano a Salvini: solidarietà all’ex ministro dell’Interno per il caso Open Arms

Genova. «Mentre il Governo in un momento tanto difficile per l’Italia litiga per le poltrone, Matteo Salvini viene processato per aver semplicemente preso decisioni da Ministro degli Interni, ruolo ottenuto grazie al voto degli italiani. Una brutta immagine del Paese e delle sue istituzioni tutte. All’amico Matteo tutta la mia vicinanza e solidarietà», lo scrive il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

