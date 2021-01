L’Imperia nella tana del Legnano: prima trasferta del 2021, poi il derby con la Sanremese al “Ciccione”

Imperia. L’Imperia va a far visita al temibile Legnano (stadio “Mari”, calcio d’inizio alle 14.30 arbitro Enrico Gigliotti di Cosenza, assistenti Emanuele Zoccarato di Padova e Simone Conforti di Salerno), per la prima trasferta del 2021. La classifica dei lilla, gemellati col Dolcedo a causa dello stesso colore della maglia), non deve trarre in inganno: nono posto con 15 punti, 2 in meno dei neroazzurri ma sono ben tre gli incontri che la squadra del presidente Munafò deve recuperare.

