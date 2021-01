Panarello, la Lega difende l’ampliamento: “Azienda penalizzata”. E il comitato diffida Tursi

Genova. “Se un’azienda, peraltro storica e legata alle nostre tradizioni, si ritrova improvvisamente con la sede di produzione in area naturale protetta, non può essere penalizzata per sempre e vedere preclusa ogni ipotesi di ammodernamento e futuro sviluppo. Anche perché bisogna tutelare i posti di lavoro sul territorio“. Anche Alessio Piana, ex presidente del consiglio comunale di Genova, oggi consigliere regionale della Lega, interviene nella polemica sull’ampliamento della fabbrica di Panarello in via Carso al centro di una proposta di variante al Puc.

La questione è stata oggetto di una commissione consiliare lo scorso 7 gennaio e nelle prossime settimane approderà in consiglio per il via libera definitivo. Il progetto prevede un aumento della superficie calpestabile complessiva del 42,9%. Ma le aree ricadono all’interno del Parco urbano delle Mura, istituito quando la fabbrica esisteva già da circa quarant’anni, e sono interessate da un vincolo paesistico.

