Per Andrea Barberis lieto evento e sirene pitagoriche in questo inizio di 2021

L’anno 2021 inizia nel migliore dei modi per Andrea Barberis, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Finale, con l’arrivo del primo figlio Alessandro. Il classe 1993 è approdato quest’anno alla corte dell’ambizioso Monza della coppia Berlusconi – Galliani. La squadra, che conta giocatori del calibro di Boateng e Balotelli, occupa attualmente il terzo posto della classifica ed è in piena corsa per la promozione in Serie A.

Tuttavia, Andrea Barberis potrebbe ritrovare la massima serie senza dover attendere la fine della stagione. Varie testate specializzate in calciomercato hanno riportato la volontà del Crotone, ex squadra di Barberis, di riportare il centrocampista in Calabria. Con i rossoblù, guidati da mister Stroppa, Barberis ha giocato per bene cinque stagioni, prima di passare ai lombardi, vivendo le emozioni della promozione in Serie A e della miracolosa salvezza con mister Nicola e la delusione per la retrocessione.

