Sanremo, porte aperte all’Istituto Tecnico e Sociosanitario “Ruffini-Aicardi”

Sanremo. Proseguono gli incontri per l’Orientamento “in presenza” al nuovo Polo Scolastico presso il Mercato di Bussana. Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie, previo appuntamento nel rispetto della normativa anti Covid, martedì 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 saranno ricevuti da docenti e studenti dell’Iis ”Ruffini-Aicardi” che illustreranno le specificità dell’Istituto Tecnico Turistico e dell’Istituto Professionale Sociosanitario, in particolare le materie di studio, i progetti attuati in base all’autonomia scolastica, le attività di alternanza scuola-lavoro, la possibilità di conseguire la qualifica Oss nel corso quinquiennale dell’indirizzo sociosanitario, nonché le possibilità di proseguimento degli studi o inserimento nel mondo del lavoro che offrono questi diplomi.

