Associazioni e terzo settore, tutti contro Tursi per la riforma dei municipi. “Centrali per la vita democratica”

Genova. Non si fermano le polemiche relative alla riforma dei municipi studiata e messa nero su bianco da Tursi per rendere più efficiente, secondo la visione della giunta, queste istituzioni decentrate: dopo l’alzata di scudi della politica e delle opposizione, è la volta dell’associazionismo e del terzo settore, che si sono uniti per provare a fermare questo provvedimento.

Le voci che si alzano arrivano praticamente da tutti gli angoli della città: “Questa scelta del Sindaco Bucci di fatto entra in contrasto con i presupposti dell’art. 5 della nostra Costituzione che riconosce e promuove le autonomie locali con l’attuazione del più ampio decentramento amministrativo – scrivono in un documento comune decine di associazioni della Bassa Val Bisagno – Vogliamo ribadire senza retorica come, in un contesto “difficile” come l’attuale, le associazioni che operano a diverso titolo sul territorio siano riuscite ad alleviare gli effetti della pandemia e dei lockdown in accordo e sinergia proprio con le amministrazioni dei municipi, ribadendo che questi interventi sono possibili solo nell’ottica di mettere a sistema la capacità amministrativa dei municipi con il radicamento e la capacità di intervento sul territorio delle associazioni stesse”.

