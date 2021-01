Covid, da lunedì la Liguria torna in zona gialla: novità in vista con nuovo Dpcm del 16 gennaio

Genova. La Liguria tornerà in zona gialla da lunedì 11 fino a domenica 17 gennaio. Dal 16 gennaio però potrebbe entrare in vigore un nuovo Dpcm, per cercare di frenare la corsa del virus, che introdurrà importanti novità come la possibilità di inserire un nuovo indicatore per la valutazione dei contagi e di fissare la soglia per l’ingresso in fascia bianca, dove tutte le attività sono aperte e c’è libertà di spostamento. Il parametro potrebbe essere Rt pari a 0,50 ma si stanno valutando anche gli altri criteri.

