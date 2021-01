Covid, Toti: «Liguria torna “gialla” ma non bisogna abbassare la guardia»

Genova. «Da domani la Liguria torna in zona gialla, bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 18 e questa è una buona notizia per questa categoria che tanto sta pagando, insieme ad altre, le conseguenze economiche della pandemia. Serve però essere prudenti, ancora di più se possibile. Non abbassiamo la guardia proprio adesso, continuiamo a rispettare le regole anche in attesa di conoscere dal Governo le nuove norme del prossimo Dpcm». Questo l’appello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in vista, da lunedì 11 gennaio, del ritorno della Liguria in zona gialla.

