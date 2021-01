Dakar 2021, l’imperiese Maurizio Gerini: «Sono felice dei miei primi 6 giorni»

Imperia. «Sono felice dei miei primi 6 giorni qui alla Dakar rally, sono felice di essere anche io nella classe The Original by Motul. La gara è molto più dura, ma la mia Husqvarna sta lavorando davvero bene e mi sento molto potente dopo il mio giorno di riposo. Sono felice di iniziare la seconda metà della gara» – dice sui social l’imperiese Maurizio Gerini riferendosi alla sua quarta partecipazione alla Dakar e alle sei tappe della 43a edizione che ha disputato in Arabia Saudita.

