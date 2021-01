Le palme morenti dell’aeroporto come “lugubre biglietto da visita per chi arriva in città”. La denuncia di un cittadino

Genova. Un aspetto sofferente e le foglie sempre più ingiallite e cadenti: così è come si presentano oggi alcune delle palme dello svincolo di Via Pionieri e Aviatori d’Italia, presso l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Si tratta di una devastante infestazione da punteruolo rosso, l’insetto che da qualche anno imperversa nella nostra regione, facendo strage di centinaia di esemplari di piante.

La denuncia arriva da un cittadino che ci ha segnalato la situazione, dopo aver inutilmente provato mesi fa a stimolare l’intervento delle istituzioni cittadine e del municipio di riferimento: “In pratica, quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il “biglietto da visita” per chiunque arrivi e parta dall’aeroporto, si presenta come un lugubre cimitero di palme – ci fa notare – Eppure, dopo un anno così tragico per la salute, l’economia e il turismo, è estremamente importante che la città si faccia trovare pronta ad accogliere visitatori nel migliore dei modi appena la situazione lo permetterà”.

