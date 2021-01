Riva Trigoso, le fiamme distruggono un appartamento: due persone intossicate

Chiavari. Ieri sera i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Riva Trigoso, in corso Colombo, per l’incendio in una abitazione scoppiato all’improvviso in un grosso condominio della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate dalla cucina, distruggendola, per poi espanderse ad altri locali dell’appartamento i cui proprietari al momento non erano in casa. L’allarme è stato lanciato da altri condomini.

