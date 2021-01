Sassello, unica come i suoi inimitabili amaretti

Ispirata da diverse splendide immagini di Sassello innevata viste su Instagram in questi giorni, ho deciso di scrivere questo articolo per un breve racconto di questa incantevole località.

Incastonato fra le montagne alle spalle di Savona, Sassello è un piccolo Comune con meno di duemila abitanti a mezzora di auto dalle nostre belle spiagge in Riviera.

Sassello è stato il primo paese assegnatario del marchio “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano per la qualità turistica e ambientale dell’entroterra ed è conosciuto e apprezzato per i numerosi punti di interesse storico-culturali, artistici e naturalistici.

Un piccolo gioiellino dalle mille risorse che lo rendono un luogo delizioso, in particolare per la bellezza del paesaggio, e allo stesso tempo appassionante, per chi ama trascorrere tempo immerso nella natura o praticando le tante attività sportive all’aperto che offre la conformazione del territorio.

Situato sul versante settentrionale dell’Appennino ligure, Sassello è ricco di fitti boschi e sorgenti, con numerosi sentieri che si snodano lungo le pendici dei monti circostanti.

È uno dei dieci Comuni che fanno parte del Parco Naturale Regionale del Beigua, una delle zone più importanti della Liguria, da un punto di vista naturalistico.

La sua vicinanza al mare, infatti, unita ai forti dislivelli altitudinali tra i settori e al clima, caratterizzato da notevoli contrasti, sono alla base della diversità di vegetazione che si riflette in un’altrettanta spiccata biodiversità, che si riscontra particolarmente tra la flora e la fauna del Parco.

Un paradiso che rispecchia meraviglia negli occhi di chi abita in zona e nei molti viaggiatori che trascorrono qui vacanze energizzanti e allo stesso tempo rilassanti.

