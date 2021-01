Trump e i ribelli

I fatti americani mi hanno colpito veramente e confesso che questa notte ho dormito poco. Sono paragonabili a quanto successo parecchi anni fa in Cina e in Urss. Tentativi di golpe, ribellioni e colpi di stato cambiano la storia dei paesi più deboli, che ne possono restare segnati per decenni. Quello negli USA pare, addirittura, istigato sui social e preparato con anni di messaggi mediatici, certo non consoni ad un capo di stato.

Le immagini sono cruente: gente armata (si parla addirittura di ordigni esplosivi) che invade il luogo simbolo della democrazia USA, abbatte porte e finestre, cerca di sfondare i (deboli e impreparati) cordoni di polizia. Come invasati, si fanno fotografare seduti nell’aula del Senato, vestiti da indiani, con trofei di oggetti e soprammobili.

