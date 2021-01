Dal 19 gennaio parte il maxi cantiere in A7, Autostrade: “Non passate da Genova”

Genova. Sarà operativo dalla mattina del 19 gennaio il cantiere sull’autostrada A7 che restringerà a una sola corsia il tratto tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione Milano. A comunicarlo è la società Autostrade al termine del comitato operativo per la viabilità riunito oggi coi rappresentanti di Regione, Comune, Prefettura e autotrasportatori per cercare di ridurre al minimo i disagi. L’intervento, infatti, durerà più di un mese e produrrà inevitabili conseguenze sul traffico cittadino.

Le attività, conferma Autostrade, saranno svolte in modo continuativo e termineranno entro febbraio. Si tratterà di sostituire circa 150-200 metri di barriere di sicurezza (guard-rail) in prossimità della confluenza della A10 est con la A7 nord. Il cantiere interesserà circa 600 metri della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso in un tratto privo di corsia di emergenza e, visto il tipo di lavorazioni che richiedono temperature non troppo rigide, sarà attivo prevalentemente nelle ore diurne, su un orario esteso dalle 6 alle 22.

... » Leggi tutto