“Discobolo al Merito 2020”, Lucio De Bernardis tra i premiati

Genova. C’è anche uno storico esponente del Comitato di Genova fra i 33 premiati in tutta Italia con il “Discobolo al Merito”, il massimo riconoscimento del Centro Sportivo Italiano, istituito nel 1994, per tutti coloro che hanno dedicato un’ampia parte della loro vita all’associazione ed ai suoi valori.

Si tratta di Lucio De Bernardis, 79 anni, dirigente d’azienda in pensione: tesserato dal 2006, in pochi anni, come responsabile del calcio giovanile, ha fatto lievitare il numero di squadre partecipanti da una trentina ad un centinaio, dando un tratto profondamente manageriale al comitato di Genova.

