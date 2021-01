Dramma a Bordighera, uomo trovato morto in casa

Bordighera. Un uomo di circa 90 anni è stato trovato morto in serata all’interno della propria abitazione in via Cesare Balbo, a Bordighera. A lanciare l’allarme, preoccupati per non essere riusciti a contattare l’anziano, sono stati i suoi parenti. Per aprire la porta dell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che, una volta entrati insieme al personale sanitario del 118 hanno fatto la triste scoperta.

