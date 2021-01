La metropolitana di Genova fa rotta a Sampierdarena e Rivarolo: servono almeno 500 milioni

Genova. Finora era solo un sogno, una possibilità contemplata dal Pums ma mai presa troppo sul serio. A breve, invece, il prolungamento della metropolitana verso Sampierdarena potrebbe diventare un progetto concreto. Il Comune di Genova ha affidato a Rina Consulting la redazione di uno studio di fattibilità per una diramazione della linea attuale da Dinegro fino alla Fiumara con tre stazioni intermedie: Matitone, Villa Scassi e Montano.

E non è l’unica novità perché nella nuova call ministeriale palazzo Tursi chiederà al governo i fondi necessari per altre tre stazioni: Rivarolo, che segnerà il capolinea definitivo sulla direttrice della Valpolcevera; Corvetto, di fatto già scavata ma mai completata e messa in funzione; e Terralba, ulteriore prosecuzione a Levante che in teoria potrebbe guardare in prospettiva all’ospedale San Martino, ad oggi considerato troppo difficile da raggiungere. Per Rivarolo e Terralba serviranno circa 70 milioni mentre l’apertura di Corvetto ne costerà 45, tenuto conto del tunnel pedonale che collegherà la metropolitana a via San Vincenzo.

... » Leggi tutto