L’Asl 2 cambia il sistema di segnalazione, sindaci nel caos sul numero dei positivi

Savona/Albenga. C’è confusione dopo l’introduzione del nuovo sistema di segnalazione dell’Asl 2 Savonese che comunica ai sindaci solo il numero dei nuovi positivi giornalieri, per cui non è più possibile conoscere quanti siano realmente in totale i casi di ogni singolo comune. E se Alassio ha comunicato oggi dati che parlano della curva dei contagi con una discesa dei positivi allo 0,1 della popolazione e di un iter di verifica e relativa sorveglianza per lo 0,6 della cittadinanza residente, sorge il dubbio su quale sia stata la metodologia del conteggio se i dati totali non si conoscono, quindi è possibile che sia stato calcolato male il numero effettivo dei positivi, riferendosi, magari, a quelli giornalieri comunicati dall’azienda sanitaria. Sembra infatti che il numero di 10 positivi in città possa essere un dato non del tutto affidabile e ritenuto troppo basso.

Intanto, chiarimenti sono arrivati dal sindaco Riccardo Tomatis sulla situazione dei positivi al Covid nella città di Albenga, anche per tranquillizzare i cittadini dopo le notizie circolate nei giorni scorsi, così come sulle indiscrezioni riguardo alla presenza di alcuni amministratori positivi dopo le feste dei giorni di Natale e Capodanno. I rumors ingauni parlano, infatti, che insieme ai volti noti dell’Albenga bene che si sono ammalati ci fosse qualche componente della giunta comunale.

