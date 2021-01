Nuovo ordinamento pseudo-religioso a Seborga, il principato smentisce: «C’è chi cerca visibilità»

Seborga. Un nuovo ordinamento pseudo-religioso costituitosi nel Principato di Seborga per iniziativa di un gruppo di cittadini legati alla sezione monegasca della Chiesa Cattolica Nazionale Polacca, una chiesa vetero- cattolica scismatica? A smentire quanto ipotizzato è lo stesso “Consiglio della Corona” che in una nota pubblicata sul sito internet del principato prende le distanze dal sedicente nuovo ordinamento formato da un gruppo che avrebbe eletto al proprio vertice un nuovo “principe-abate”, nella persona di Gianluca De Lucia: «In realtà – si legge – E’ un agente immobiliare nel Principato di Monaco che avrebbe inoltre scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana per chiedere il riconoscimento di Seborga quale stato monastico autonomo».

... » Leggi tutto