Sanremo, salvare la stagione estiva. Cantieri sulle fogne e controllo degli scarichi nei torrenti

Sanremo. Si avvieranno nei prossimi giorni una serie di cantieri sulla rete fognaria cittadina, lavori necessari per salvaguardare la tenuta delle condotte in ottica stagione balneare 2021. Deliberati dall’amministrazione comunale sullo scadere dello scorso anno, gli interventi in programma – del valore complessivo di circa 100 mila euro – riguarderanno più zone della Città dei Fiori.

... » Leggi tutto