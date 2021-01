Temperature in picchiata: record a Sassello con -10.6 gradi. E si attende il “Grande Freddo”

Liguria. Temperature polari e forti raffiche di vento che hanno interessato soprattutto le località costiere della Liguria e del savonese. Il record del freddo spetta a Sassello con -10.6, seguita da Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -9.6, da Santo Stefano d’Aveto (Genova) e Calizzano con -9.4 e da Montenotte Inferiore con -8.6.

Nella giornata di oggi persistono venti da Nord, Nord-Est con rinforzi e raffiche fino a 50-60km/h sui crinali e localmente allo sbocco delle valli esposte; disagio per freddo dopo in tramonto e nelle ore notturne. Per domani disagio da freddo nelle ore mattutine, in seguito è previsto rialzo delle temperature con residue condizioni di disagio la sera e nella notte solo localmente sui versanti padani.

