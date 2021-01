Arbitri, Simone Roba è il nuovo presidente della sezione di Savona

Savona. Nuovo presidente per la sezione di Savona dell’Associazione italiana arbitri: l’assemblea di lunedì 11 gennaio 2021 ha eletto Simone Roba, arbitro benemerito di 49 anni e arbitro dal 1988. Dopo due mandati di Fabio Muratore, gli succede il collega che l’ha accompagnato, come vice, per tutti questi anni.

Particolare il clima di questa assemblea in tempo di Covid: i lavori, infatti, si sono svolti quasi completamente online, fatta eccezione per l’ufficio di presidenza, che ha lavorato in presenza nei locali della sezione savonese. In questa occasione, gli arbitri savonesi hanno anche discusso la relazione tecnica del presidente uscente per la stagione sportiva passata ed eletto due componenti del Collegio dei revisori sezionali. Molto alta la percentuale degli associati collegati e presenti per questa assemblea, a testimonianza dell’importanza del momento: totale poi il plebiscito a favore di Roba, con il 99% dei voti a suo favore.

