Coldiretti, al via il censimento delle imprese del settore agricolo

Liguria. Al via il settimo censimento generale dell’agricoltura che servirà a capire come sta cambiando il settore agricolo anche in considerazione dell’emergenza Covid-19 e qual è il suo impatto sull’economia italiana, raccogliendo i dati indispensabili alle future politiche di sviluppo di un comparto strategico per gli approvvigionamenti alle famiglie, per l’export e per la sovranità alimentare del Paese.

E’ quanto spiega Coldiretti con riferimento al censimento che coinvolgerà le imprese agricole che per la prima volta potranno rivolgersi ai Caa (Centri di Assistenza Agricola) per assistenza e supporto nella compilazione dei questionari Istat in formato esclusivamente digitale.

