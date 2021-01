La giovane social media manager dianese Rebecca Fiorucci: «Bannata da Twitter per un like a Donald Trump»

Sanremo. C’è anche Rebecca Fiorucci, giovane social media manager della Lega che si occupa, tra gli altri, anche dei profili social del vicepresidente della Liguria Alessandro Piana, tra i 70mila account Twitter bloccati dal colosso americano, dopo quello del presidente americano uscente Donald Trump a seguito dei fatti di Capitol Hill.«La mia colpa- dice Rebecca Fiorucci – è stata quella di aver messo un semplice like a un tweet di Trump, senza certamente incitare alla violenza. Mi sembra che abbiamo intrapreso una china pericolosa per la una china pericolosa per la democrazia».

