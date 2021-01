Lezioni “a distanza” ma in presenza all’aperto. L’iniziativa dei ragazzi del Ferraris-Pancaldo: “Vogliamo tornare in classe”

Savona. La lezione si è svolta sempre con la modalità della didattica a distanza, quindi fuori dalle aule scolastiche, ma alcuni studenti l’hanno seguita da casa e altri tutti insieme dal medesimo luogo, cioè il centro commerciale “Le Officine” di Savona. Una iniziativa per sottolineare la incongruenza delle ultime disposizioni governative e cercare di ritrovare un po’ di normalità, almeno a scuola. E’ quella che è stata messa in atto questa mattina da alcuni studenti ed insegnanti dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona, che hanno dato vita ad una serie di lezioni “in Dad in presenza all’aperto”.

“Venerdì scorso – spiega l’insegnante di chimica Michela Calabrese – è uscita la notizia che la Liguria è in zona gialla, ma che le superiori sarebbero rimaste chiuse e che le lezioni si sarebbero svolte in Dad. Ci è sembrata un’incongruenza: possiamo fare gli aperitivi e spostarci in tutta la regione ma non si può tornare in classe. Perciò abbiamo deciso di fare tutto quel che si può fare, cioè lezione, ossia, didattica, ma finalmente vedendoci dal vivo, stando insieme fisicamente”.

