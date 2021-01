Riforma municipi, Lilli Lauro rilancia: “Cambiare la legge elettorale per i presidenti”

Genova. Non si ferma la discussione (e le polemiche) per la proposta di modifica dello Statuto del Comune di Genova in merito alle funzioni dei nove municipi genovesi. Dopo il primo passaggi in commissioni di ieri, dalla maggioranza arriva il rilancio: “Manca ancora un tassello fondamentale che è la riforma elettorale”.

A dirlo Lilli Lauro, coordinatrice di Genova e Provincia per Cambiamo!, consigliera regionale e comunale: “Lo scopo della riforma è quello di avvicinare ulteriormente i cittadini alla pubblica amministrazione e, al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia, la giunta comunale ha ritenuto necessario implementare un miglioramento dell’attuale sistema di governance della città”.

... » Leggi tutto