Cairo M. Disagi alla circolazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto a Cairo Montenotte. Un furgone è infatti rimasto bloccato sui binari del passaggio a livello in località Vesima, per cause ancora in via di accertamento.

Poco dopo l’impatto con un treno in transito: fortunatamente non si sono registrati feriti.

... » Leggi tutto