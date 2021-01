“Treno soppresso per la terza volta, niente bus né avvisi”: e così non può andare a lavorare

Savona. Oggi, 12 gennaio 2021, terza volta in quindici giorni che viene soppresso il treno delle 08:08 per Fossano (l’unico per andare a Bragno). Il treno non è presente sul binario, il tabellone sulla pensilina è “morto”. Scendo nell’atrio ma anche il tabellone principale non riporta alcuna indicazione.

Biglietteria: “Il treno non c’è perché non è arrivato il materiale” (?)

Io: “Scusi ma il tabellone non riporta alcuna indicazione”

Biglietteria: “E’ guasto”

Io: “Sapete se è previsto un servizio sostitutivo con bus?”

Biglietteria: “Noi non lo sappiamo”

