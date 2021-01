Un hub vaccinale a Borghetto, il plauso di Assoutenti: “Sarebbe una vittoria del buonsenso”

Borghetto Santo Spirito. Ha ottenuto un “entusiasta consenso dalla popolazione” la notizia che presso la sede di Unitalsi in via Parioli a Borghetto Santo Spirito potrebbe essere allestito un centro vaccinazioni comprensoriale. Lo riferisce il presidente di Assoutenti Gian Luigi Taboga.

“Quello proposto anche dal sindaco Giancarlo Canepa viene considerato come un sito particolarmente adatto, comodo e confortevole specialmente dai cittadini più anziani e certamente atto ad aumentare la loro disponibilità a farsi vaccinare nota – L’accesso è agevolato da una viabilità alternativa alla via Aurelia, la struttura dispone di locali ampi e strutturati per accogliere molte persone secondo criteri di sicurezza già collaudati per persone con difficoltà motorie e portatrici di generiche deficienze. Lo spazio consente adeguata mobilita ed accesso a mezzi di soccorso nonché adeguati spazi per il conforto del personale medico ed infermieristico”.

