Aumento Tari, la giunta Bucci al Pd: “Ci hanno lasciato un’azienda sull’orlo del collasso”

Genova. “Ho letto con vivo stupore le dichiarazioni e gli attacchi scomposti del Partito Democratico: confesso che, davanti alla certificazione del disastro della giunta Doria sul tema della gestione dei rifiuti e dei costi monstre generati dalla chiusura della discarica di Scarpino, in un contesto dove su tutto si può fantasticare fuorché sull’individuazione netta delle responsabilità, mi sarei aspettato un atteggiamento di silenzio o quantomeno di rispetto nei confronti di chi quel disastro ha ereditato, cercando di limitarne le conseguenze sui cittadini genovesi in questi anni”, inizia così la lunga nota di chiarimento da parte del vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, in merito al comunicato diffuso dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico (argomento poi affrontato anche dal M5s) sulla questione dell’incremento della Tari, richiesto dalla Corte dei Conti.

“Chi mi conosce sa bene che non sono solito cercare colpevoli e che preferisco impegnarmi per risolvere i problemi dei cittadini, ma questa volta, davanti a certe fandonie e a una ricostruzione dei fatti così unilaterale e tendenziosa, non posso proprio tacere”, attacca il vicesindaco.

