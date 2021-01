Cantiere A7, Liguria a rischio Tilt. Assessore Benveduti: «Il 15 gennaio convocato tavolo economico della logistica»

Genova. Convocato per venerdì 15 gennaio da Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il «Tavolo economico della logistica», per affrontare – assieme agli enti e le categorie imprenditoriali territoriali, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia – le paventate conseguenze economiche derivanti dai cantieri che partiranno sulla A7 tra il 18 e il 19 gennaio. «Come più volte avvenuto lo scorso anno per le note criticità infrastrutturali sofferte, ci ritroviamo a riconvocare un incontro, che ha l’obiettivo, secondo le nostre competenze, di raccogliere e rappresentare la grave preoccupazione del tessuto economico ligure direttamente ai responsabili (il Mit e Autostrade per l’Italia) dell’ennesimo caos autostradale annunciato». Lo afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

