Coppa Italia, cuore Genoa allo Stadium: Juventus trascinata ai supplementari, ma qualificata

Torino. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino va in scena uno dei match in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Juventus e Genoa si renderanno protagoniste della sfida, andando alla ricerca della qualificazione al turno successivo. I rossoblù sono cambiati molto rispetto alla vittoria ottenuta ai sedicesimi nel derby della Laterna contro la Sampdoria: un allenatore differente ed uno spirito di squadra sicuramente rafforzato, queste le armi per provare ad impensierire la Vecchia Signora. Dal canto loro invece i bianconeri vengono da molti indicati come i grandi favoriti per la vittoria finale, con Pirlo che sicuramente non vorrà interrompere la striscia positiva che da anni vede la Juventus sempre capace di raggiungere almeno i quarti di finale. In una partita secca però tutto è possibile, per questo cali di tensione o superficialità non saranno ammessi.

Passiamo adesso alle formazioni. Il Genoa di Ballardini si è schierato con il consueto 3-5-2, con Paleari, Goldaniga, Bani, Dumbravanu, Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra, Scamacca e Pjaca pronti a sorprendere per tentare di spaventare i favoriti padroni di casa.

