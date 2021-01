Energia: ad Ansaldo Nucleare 105 milioni per contratto Iter

Genova. È diventato operativo il contratto firmato da Ansaldo Nucleare e il suo partner Monsud con Fusion for Energy (F4E), l’organizzazione dell’Unione Europea che gestisce il contributo dell’Europa a Iter, per il sistema di emergenza di distribuzione dell’energia elettrica. Il valore del contratto è dell’ordine di 100 milioni di euro per un periodo di cinque anni. Lo annuncia Ansaldo Energia in una nota. Iter è il progetto scientifico internazionale per dimostrare il potenziale dell’energia a fusione.

Il contratto di Ansaldo Nucleare comprende la progettazione, l’implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema, oltre la progettazione e la costruzione dei rispettivi edifici.

