Nuova struttura per la comunicazione, la Regione a Sansa: “Garantirà attività più coordinata, efficace ed efficiente”

Regione. Non si è fatta attendere la replica della Regione Liguria all’attacco sferrato dal consigliere di minoranza Ferruccio Sansa rispetto alla nascita di una nuova struttura regionale per la comunicazione, realtà che il giornalista ha definito un “nuovo gigante dell’informazione ligure, all’insaputa di tutti, pagato con milioni di euro pubblici: nasce la Gazzetta di Toti”.

“In merito alla nota di un consigliere di minoranza – si legge nella nota di replica – Regione Liguria osserva che l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta il 20 ottobre scorso per l’istituzione di Liguria Comunica è garantire razionalizzazione, qualificazione e efficacia dell’attività di comunicazione dell’Ente. Liguria Digitale, azienda in house di Regione Liguria, svolge infatti già da anni le funzioni di centrale di committenza in materia di beni e servizi della comunicazione e ha già al proprio interno diverse e valide professionalità dedicate alla comunicazione media, digitale, sociale e di elaborazione di siti web, grafica e video”.

