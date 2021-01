Protesta #ioapro, l’appello di Italia Unita: “Non aderite, attuate la ribellione fiscale”

questa comunicazione è rivolta a tutti i ristoratori e partite IVA , bar, pizzerie, ristoranti eccetera , non aderire a questa iniziativa della lega m che appoggia la vostra disperazione, che fra l’altro è anche la nostra, per la riapertura del 15 di gennaio di tutte le vostre attività, andando contro quelli che sono i decreti legge per quanto riguarda l’emergenza covid-19.

questo nostro consiglio spassionato e amorevole non viene rivolto a voi, per interesse o per difendere lo stato Italiano, assolutissimamente no, anzi noi condividiamo la vostre pretese e le vostre rimostranze di sopravvivenza , noi proseguiamo a battagliare nei confronti di questi soggetti che appartengono ad un governo disfattista e incapace, noi cerchiamo con il nostri consigli, di tutelarvi, ricordando che questi signori sono molto furbi e con mente contorta, fanno aprire le attività poi ve le chiudono bloccandovi le licenze, per violazione delle norme sulla sanità pubblica.

