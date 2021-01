Recovery Plan, Astengo (Il rosso non è il nero”): “Progetti antichi, escluse opere strategiche per Savona e provincia”

Di seguito riportiamo la lettera – giunta alla nostra redazione – di Franco Astengo del gruppo “Il rosso non è il nero”, relativa alle opere, riguardanti la provincia di Savona, contenute nel Recovery Plan approvato ieri sera in Consiglio dei Ministri dal governo.

Savona rimane marginale rispetto al “recovery plan” e, per quel che riguarda la provincia, si tratta del classico “tirar fuori dai cassetti”. Albenga – Predosa , raddoppio della ferrovia, restyling di Santa Corona dimostrano ancora una volta la preponderanza del Ponente sul piano politico in linea con il clientelismo di marca regionale. Una preponderanza sterile perché finisce con il misurarsi attorno a progetti ormai antichi e , in particolare, quello riguardante il raddoppio ferroviario completamente da ripensare.

