Sabato 16 gennaio ultimo appuntamento con l’Open day in presenza al Falcone  di Loano

Dopo il successo dei mesi precedenti durante i quali è stata inaugurata una nuova formula per accogliere gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado e le loro famiglie, sabato 16 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà una nuova giornata di presentazione della scuola e degli indirizzi di studio a partire dall’ultimo nato, il corso SISTEMA MODA e da un’altra recente introduzione al Falcone, il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE, un indirizzo liceale che non contempla lo studio del Latino e risulta particolarmente orientato alle discipline scientifiche con un’attenzione specifica per la didattica laboratoriale.

Nel piano di studi sono previste 27 ore settimanali nel biennio e 30 nel triennio il che consente un’ articolazione oraria dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani obbligatori.

