Un open day virtuale per scoprire l’Istituto Boselli-Alberti di Savona

Savona. L’I.I.S. “Boselli-Alberti” effettuerà un terzo open day virtuale, venerdì 15 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30, nell’ambito delle attività di orientamento rivolte a tutti gli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie. Nel corso di questo incontro verranno presentati i diversi percorsi formativi che offre l’Istituto : AFM (Amministrazione, Finanza e marketing ex Ragioneria, con le sue articolazioni Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Relazioni internazionali per il marketing), CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex Geometri), Turismo.

I genitori e gli alunni che vorranno partecipare potranno inviare una prenotazione tramite email all’indirizzo: svis011009@istruzione.it (oggetto: Open day), oppure compilare un modulo google, il cui link si trova sul sito dell’Istituto.

