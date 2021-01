Aumenti Tari congelati per commercianti e bassi redditi, Bucci: “Possiamo farlo”

Genova. Adesso bisognerà capire come la prenderanno le famiglie e i single genovesi di ceto medio e alto (probabilmente non benissimo) ma la giunta comunale genovese si è presa l’impegno a congelare l’aumento della Tari sia per i commercianti sia per le fasce economicamente più fragili della popolazione.

Dopo la pronuncia della Corte dei Conti che ha imposto al Comune di Genova di inserire in bolletta gli extracosti di Amiu, il sindaco Marco Bucci ha annunciato le prossime mosse. “Discuteremo oggi in giunta la questione Tari – ha spiegato durante la presentazione del nuovo piano industriale di Amiu – ci impegniamo ad azzerare gli aumenti per le categorie che maggiormente sono in difficoltà a causa della pandemia, il commercio e coloro che già sono sotto una certa fascia di reddito, metteremo in piedi una sorta di protezione nei loro confronti”.

... » Leggi tutto