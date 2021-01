Il Casone dello Stecca sarà restaurato: è un luogo simbolo della Resistenza in Liguria

San Colombano Certenoli. Sono stati stanziati 12.000 mila per il recupero e la messa in sicurezza del Casone dello Stecca nel Comune di San Colombano Certenoli. Lo annuncia Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

“Il Casone dello Stecca, la culla della Resistenza nel Levante Ligure, è il luogo dove si tennero i primi incontri della “banda di Cichero” tra Aldo Gastaldi (Bisagno), Giovanni Serbandini (Bini), G.B. Canepa (Marzo) ed è lì che vennero poste le basi della Resistenza nel Levante e dove furono pensate e scritte le norme comportamentali dei partigiani, il cosiddetto Codice di Cichero“, spiega Garibaldi.

... » Leggi tutto