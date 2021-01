Ministri di Italia Viva si dimettono: è crisi di governo. E ora?

Roma. Ieri pomeriggio, Matteo Renzi ha annunciato, in una conferenza stampa alla Camera, le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova e ha aperto ufficialmente la crisi di governo. Il premier Giuseppe Conte non ha più una maggioranza parlamentare (al Senato Italia Viva ha 18 senatori), ma per ora non ha intenzione di salire al Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Mattarella. Anche perché prima ci sono due impegni da rispettare: l’approvazione del nuovo Dpcm e dello scostamento di bilancio.

Durante il consiglio dei ministri riunito in serata per approvare la proroga dello stato d’emergenza, è un susseguirsi di tweet: “Avanti con Conte”. Sì, ma come? Una ricomposizione con Italia Viva appare ormai al limite dell’impossibile, dopo le parole di Renzi che ha evocato un “vulnus democratico” anche se non ha posto veti in senso assoluto. E la replica di Conte davanti ai suoi è stata durissima: “Italia viva si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo. Ho fatto di tutto per evitare questo gravissimo danno al Paese, in piena pandemia”. E dire che il presidente, di ritorno dal Quirinale nel pomeriggio, aveva teso la mano proponendo un “patto di legislatura”.

